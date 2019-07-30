ЗВЕЗДЫ

Стало известно о подарке родителей принцу Джорджу

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ответственно относятся к детским праздникам.

Стало известно о подарке родителей принцу Джорджу
Родители устроили принцу Джорджу незабываемый праздник Фото: Globallookpress.com

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джорж, 22 июля отметил день рождения. Правнуку королевы Елизаветы исполнилось шесть лет и родители устроили мальчику замечательный праздник.

В преддверии знаменательного события в СМИ стала появляться информация о праздновании дня рождения на Карибских островах. Различные источники во дворце утверждали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми отправятся на остров Мустик, где проведут остаток лета и отпразднуют именины первенца.

Однако Express со ссылкой на другой анонимный источник сообщил, что празднование состоялось в Лондоне, и родители, вопреки традициям, устроили принцу особенный день рождения. По его словам, герцоги Кембриджские организовали Джорджу футбольную вечеринку, на которую пригласили всех его друзей и одноклассников.

Дети веселились, угощались, играли в любимые игры и отлично провели время. И лишь пару дней спустя вся семья, включая родителей Кейт, отправилась на Мустик.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьядень рожденияКейт Миддлтонпринц ДжорджПринц Уильямроскошный подарок

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стало известно о подарке родителей принцу Джорджу
Интересно?
Поделись с друзьями: