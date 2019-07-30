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Бузова пожаловалась на бессонницу и опубликовала снимок топлес

У звезды, как известно, очень напряженный график.

Бузова пожаловалась на бессонницу и опубликовала снимок топлес
Бузова выложила в соцсети откровенный снимок/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова в сторис Instagram пожаловалась на бессонницу и разместила снимок топлес. На фотографии звезда стоит с телефоном и прикрывается. Также в сторис появились анонсы ее ближайших концертов. Известно, что 8 августа она выступит в Сочи, а 10-го – в Анапе.

Ольга Бузова топлес. Фото
Бузова поделилась снимком топлес/instagram.com/buzova86/

Ранее Ольга Бузова отмечала, что из-за напряженного графика у нее нет времени даже поесть. По словам исполнительницы, она никогда не завтракает. Днем, как правило, не успевает пообедать. В итоге звезда только ужинает.

Кстати, там же в сторис певица в очередной раз пожаловалась на отсутствие мужчины в своей судьбе. После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым она никак не может устроить личную жизнь.

Кроме того, известно, что Ольга Бузова уже полгода не общается со своей родной сестрой Анной. Между двумя девушками пробежала черная кошка сразу после возвращения из Куршевеля. По слухам, сестра Ольги Бузовой выложила без ведома звездной родственницы запись в соцсети, и та на нее затаила обиду. Домой с курорта они возвращались в разных салонах самолета. Причем Бузова-старшая летела в бизнес-классе, а ее сестра — в экономе.

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АнапаАнна БузоваДмитрий ТарасовОльга БузоваСочи

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Бузова пожаловалась на бессонницу и опубликовала снимок топлес
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