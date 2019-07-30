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Принцесса Евгения поделилась способом спасения от жары

У внучки королевы есть проверенные средства от летнего зноя.

Принцесса Евгения поделилась способом спасения от жары
Принцесса Евгения знает надежный способ спасения от летней жары Фото: Eastnews

Погода нынешним летом не радует. Не только Россия, но большая часть европейских стран страдает от дождей и довольно холодной погоды, больше уместной для осени. Тем не менее для членов королевской семьи очевидно и +20 градусов уже считаются жарой.

Во всяком случае, принцесса Евгения в своем Instagram поделилась с поклонниками способом борьбы с летним зноем. Внучка королевы Елизаветы опубликовала свои детские снимки. На одном из них она в больших солнцезащитных очках сидит в шезлонге, а на втором — с удовольствием ест мороженое.

«Сохраняйте спокойствие и ешьте мороженое», — посоветовала принцесса своим подписчикам.

Поклонники отметили, что Евгения была необычайно милым ребенком и выросла потрясающей женщиной.

«Боже мой, какое умиление», «Никогда бы не подумала, что королевский аккаунт может быть таким нежным и милым», «Прекрасная маленькая принцесса, которая выросла и занялась важными королевскими делами», — написали в комментариях.

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Принцесса Евгения поделилась способом спасения от жары
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