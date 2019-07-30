«Мой прекрасный принц»: Сара Фергюсон призналась в любви герцогу Йоркскому

Даже спустя 20 лет после развода Фёрджи не скрывает своих чувств к сыну Елизаветы II.

Сара Фергюсон, которую британцы ласково называют Фёрджи, не получила славы принцессы Дианы, хотя не раз отличалась скандальными выходками. В браке с принцем Эндрю у них родилось двое дочерей — Евгения и Беатрис, но пара все равно развелась в 1996 году.

Тем не менее герцог и герцогиня Йоркские продолжают поддерживать удивительно теплые отношения. Дочь пары, принцесса Евгения, на днях поздравила родителей с годовщиной свадьбы, отметив, что они остаются семьей даже после развода. Сама Фергюссон однажды упомянула в интервью, что они с Эндрю «самая счастливая из разведенных пар в мире».

Как сообщает Hello, не так давно Фёрджи выступала на одном мероприятии в доме американского бизнесмена Эрни Боха-младшего. В своей речи она рассказала о принцессе Евгении, об операции, которую она перенесла в детстве, и о том, что слухи о ее беременности не соответствуют действительности.

больше по теме Принцесса Евгения перенесла тяжелую операцию в детстве Возможно, именно детская травма мешает принцессе забеременеть.

Также она упомянула своего бывшего мужа, назвав его «мой прекрасный принц».

«Да, я живу в королевской ложе со своим прекрасным принцем, который является самым красивым человеком во всей этой королевской семье. Но вы же и сами это знаете, так?» — со смехом заявила Фергюссон.