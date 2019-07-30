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Татьяна Брухунова призналась, что ей готовит помощница

По словам возлюбленной Евгения Петросяна, медитация у плиты – не ее история.

Татьяна Брухунова призналась, что ей готовит помощница
Брухунова планирует делиться рецептами приготовления блюд/instagram.com/bruhunova/

Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна, 30-летняя Татьяна Брухунова в Instagram призналась, что ей готовит помощница. Медитация у плиты, как она выразилась, не ее история. Брухунова твердо убеждена, что каждый в этой жизни должен заниматься своим делом. Как сказала возлюбленная сатирика, у ее помощницы руки растут из нужного места в вопросах, касающихся еды.

«Я не блогер! Системы публикации постов не имею, ленту в одном фильтре не поддерживаю и выкладываю то, что хочу без раздумий. Но за прошедшие несколько месяцев в директ мне пришло несчетное кол-во просьб публиковать кулинарные рецепты не только в формате исчезающих через 24 часа видео, но и дублировать в ленту. Для желающих покритиковать сразу хочу оговориться, что я не умею готовить! Никогда не выдавала фото домашней еды за свое рукоделие», — сказала Татьяна Брухунова.

Также помощница Петросяна заявила, что ее слабое место – десерты. Процесс приготовления их доставляет ей огромное удовольствие. Не меньшее, чем от последующего поглощения.

Брухунова спросила своих подписчиков, интересны ли им ее рецепты. Причем не только десертов. В будущем она планирует опубликовать их в соцсетях, если, конечно, пользователям это действительно интересно.

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Евгений ПетросянПриготовление блюдТатьяна Брухунова

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Татьяна Брухунова призналась, что ей готовит помощница
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