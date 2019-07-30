Меган Маркл после замужества «позаимствовала» макияж Кейт Миддлтон

Меган Маркл в последнее время часто называют иконой стиля. Поклонницы по всему миру стараются скопировать ее образы, покупая похожие платья, туфли, сумочки. Разумеется, не забывают фанатки и о макияже, старательно приобретая любимые средства герцогини. Но мало кто знает, что и сама супруга принца Гарри позаимствовала свой «фирменный» мейкап.

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Во времена своей актерской карьеры Меган частенько экспериментировала с декоративной косметикой. Она могла появиться с блестящими или цветными тенями, необычной подводкой, ярко-красными губами. Но все это исчезло, стоило ей стать частью королевской семьи.

Внимательные поклонники заметили, что нынешний сдержанно-благородный макияж Меган точь-в-точь повторяет бьюти-образ Кейт Миддлтон.

Как сообщает People со ссылкой на профессионального визажиста, герцогиня Кембриджская уже много лет верна марке Bobbi Brown. Супруга принца Уильяма предпочитает приглушенные, «пыльные» оттенки теней и румян, полупрозрачный естественный тон, яркие брови и розовую помаду, практически не отличающуюся по тону от цвета губ.

Меган тем не менее, позаимствовав у Кейт сам принцип макияжа, выбрала для себя другие средства. Так, любимой помадой герцогини Сассекской стала Charlotte Tilbury. В отличие от средства Миддлтон, эта помада не имеет влажного блеска и отличается более плотной текстурой.

Как вы думаете, может быть, обеим герцогиням стоило поэкспериментировать с более яркими оттенками?