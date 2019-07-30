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Меган Маркл после замужества «позаимствовала» макияж Кейт Миддлтон

Герцогиня умело переняла сдержанный стиль жены принца Уильяма.

Меган Маркл после замужества «позаимствовала» макияж Кейт Миддлтон
Меган Маркл после замужества стала копировать макияж Кейт Миддлтон Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл в последнее время часто называют иконой стиля. Поклонницы по всему миру стараются скопировать ее образы, покупая похожие платья, туфли, сумочки. Разумеется, не забывают фанатки и о макияже, старательно приобретая любимые средства герцогини. Но мало кто знает, что и сама супруга принца Гарри позаимствовала свой «фирменный» мейкап.

Во времена своей актерской карьеры Меган частенько экспериментировала с декоративной косметикой. Она могла появиться с блестящими или цветными тенями, необычной подводкой, ярко-красными губами. Но все это исчезло, стоило ей стать частью королевской семьи.

Внимательные поклонники заметили, что нынешний сдержанно-благородный макияж Меган точь-в-точь повторяет бьюти-образ Кейт Миддлтон.

Как сообщает People со ссылкой на профессионального визажиста, герцогиня Кембриджская уже много лет верна марке Bobbi Brown. Супруга принца Уильяма предпочитает приглушенные, «пыльные» оттенки теней и румян, полупрозрачный естественный тон, яркие брови и розовую помаду, практически не отличающуюся по тону от цвета губ.

Меган тем не менее, позаимствовав у Кейт сам принцип макияжа, выбрала для себя другие средства. Так, любимой помадой герцогини Сассекской стала Charlotte Tilbury. В отличие от средства Миддлтон, эта помада не имеет влажного блеска и отличается более плотной текстурой.

Как вы думаете, может быть, обеим герцогиням стоило поэкспериментировать с более яркими оттенками?

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Меган Маркл после замужества «позаимствовала» макияж Кейт Миддлтон
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