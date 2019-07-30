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Дарья Повереннова рассказала, как борется с критикой в Сети

Актриса призналась, что не любит необоснованного негатива в свой адрес.

Дарья Повереннова рассказала, как борется с критикой в Сети
Дарья Повереннова/instagram.com/dpoverennova/

Популярная актриса Дарья Повереннова ведет активный образ жизни — играет в театре, снимается в кино (сейчас задействована в фильме «Бодибилдер». — Прим. ред.) и при этом успевает принять участие в 10-километровом массовом забеге по ночной Москве, как и в гонках на яхтах.

Еще 47-летняя актриса активно общается со своими подписчиками, причем честно и предельно откровенно. Поэтому, по ее словам, один из самых популярных комментариев в ее профиле: «Собака лает, а караван идет!».

Пословица, обычно произносимая для выражения готовности говорящего продолжать свое дело, невзирая на злобную и бессмысленную критику. «Это пишете вы, уважаемые подписчики, защищая меня от нападок злых, толстых тёток! Они в большинстве своём потом отписываются, правда, не выдерживая града абсолютно справедливой критики их внешнего вида.

Обижаться на незнакомых мне людей смешно, да и заблокировать особо злобных рука не дрогнет. Просто, пока вы сидите своими толстыми попами на своих диванах, вам до меня, как до луны! (В данном случае, как до неба!)», — так подписала Повереннова эту фотографию в своем Instagram.

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Тэги:

актрисаДарья Поверенновафильм «Бодибилдер»

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Дарья Повереннова рассказала, как борется с критикой в Сети
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