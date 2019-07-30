«Бесконечный талант»: Юдашкина и Судзиловская поздравили Крутого с 65-летием

Супруга модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина и актриса Олеся Судзиловская не забыли поздравить Игоря Крутого с 65-летием. На личной страничке в Instagram возлюбленная дизайнера опубликовала совместные кадры с именинником. Судя по словам супруги Валентина Абрамовича, им удалось побывать на праздновании.

Ранее избранница модельера делилась кадрами из свежей фотосессии. Марина Юдашкина в белом платье-сорочке прогулялась по пляжу в Турции. На отдыхе знаменитость не забыла о личном празднике близкого друга их семьи.

«На дне рождения Игоря Крутого!» — подписала свой фотоотчёт супруга Валентина Юдашкина.

К слову, Олеся Судзиловская пожелала имениннику творческих свершение и семейного благополучия. Обратившись к юбиляру, актриса подметила, что композитор всегда удивляя ее своей мудростью, душевной щедростью, искренностью, добротой и мужественностью. Судзиловская не сомневается, что тот «бесконечный талант», которым обладает композитор сейчас, будет дарован ему и в следующей жизни.