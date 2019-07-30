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В новом выпуске Vogue Меган Маркл расскажет о сыне

В колонке приглашенного реактора герцогиня поделится, каково было совмещать материнство и общественную деятельность у всех на виду.

В новом выпуске Vogue Меган Маркл расскажет о сыне
В новом выпуске Vogue Меган Маркл откровенно расскажет о сыне Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл станет первым приглашенным редактором британского Vogue за более чем столетнюю историю издания. Герцогиня отказалась позировать для обложки и становиться одной из героинь сентябрьского выпуска. Поклонники предположили, что дело может быть в уже привычной скрытности жены принца Гарри.

Однако, как сообщает журнал People, Меган намерена упомянуть в журнале свою беременность и материнство. А это, согласитесь, куда более интимно, чем фотография на обложке.

В письме редактора, обращенном к читателям журнала, Маркл расскажет, что стала работать над Vogue, будучи беременной, и как непросто ей это давалось.

«Когда процесс подготовки сентябрьского выпуска был запущен, я была на шестом месяце беременности. К тому времени, как вы будете держать в руках этот журнал, я буду держать на руках своего трехмесячного сына. Это было по-настоящему особенное время для меня во всех смыслах. Работать с командой Эдварда во время беременности, а затем в декрете было настоящей честью», — написала Меган.

Также герцогиня расскажет и о других моментах, трудных и веселых, о совмещении должности редактора и выполнении королевских обязанностей, но все это можно будет прочесть лишь в ее колонке, которая выйдет в начале осени.

А как вы считаете, сложно ли было Меган совмещать уход за младенцем и редактуру крупного журнала?

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В новом выпуске Vogue Меган Маркл расскажет о сыне
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