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Меган Маркл посещала редакцию Vogue в платье за $4000

Герцогиня не отказалась от роскоши, даже оставаясь по другую сторону обложки гламурного журнала.

Меган Маркл посещала редакцию Vogue в платье за $4000
Даже простые на первый взгляд вещи Меган Маркл стоят довольно дорого Фото: Globallookpress.com

Новость о том, что Меган Маркл стала первым приглашенным редактором Vogue, а также первой королевской особой, которая не стала сниматься для обложки, на сегодняшний день самая обсуждаемая. Во всяком случае, в Британии.

Действительно, герцогиня решила, что не хочет «выглядеть хвастливо», поэтому отказалась от съемок для глянцевого издания, но при этом с удовольствием взяла на себя полное составление грядущего номера, как и беседы со всеми героинями выпуска, которых, к слову, она выбрала сама.

Тем не менее, как сообщает People, жена принца Гарри не стала отказываться от роскоши, даже оставаясь по ту сторону обложки. На днях Меган опубликовала фото рабочего процесса в офисе британского издания.

На снимке герцогиня одета в «простое» повседневное твидовое платье. На первый взгляд оно может показаться очень скромным, но на самом деле это модель производства Gucci, стоимость которого составляет почти четыре тысячи долларов. Платье Меган входит в коллекцию Gucci’s Resort 2019 , которая включает в себя другие фирменные твидовые вещи бренда.

Стоит отметить, что Меган не впервые выбирает одежду этой марки. Так, на премьере фильма «Король Лев» у нее был клатч Gucci.

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Меган Маркл посещала редакцию Vogue в платье за $4000
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