Глафира Тарханова исполнила танец в наручниках

35-летняя актриса Глафира Тарханова делилась ранее в соцсети больше разными грустными мыслями — про чувства, про изменения, которые несут потери в какой-либо степени. Она приводила высказывания различных знаменитостей о страдании и боли, о страхах и упущенных возможностях, о замедленности времени для ожидающих. О женщинах, которые ошибаются в надежде встретить мужчину, который создаст мир их мечтаний, вместо того чтобы воплощать их самим.

Теперь, похоже, все изменилось. Звезда обнародовала видео, где она веселится и даже гримасничает на съемочной площадке.

«Утренний закадровый танец для художника по гриму Виктории. Всем хорошего дня! В кадре в наручниках совсем не весело, что же я такое натворила?», — обратилась с вопросом к своим подписчикам Глафира Тарханова в Instagram.

Поклонники звезды сразу обратили внимание на ее настроение: «Спасибо за танцули!», «Прям, полный позитив и поднятие гормона радости», «Очень весело и забавно!», «Украли мое сердце».

Более внимательные увидели изменения внешности: «Вы постригли свои шикарные волосы? Какие ощущения?».

больше по теме Тарханова предстала в образе загадочной незнакомки верхом на лошади Для съемок в новом кинопроекте актриса остригла длинные волосы.

А вот с ответом на вопрос актрисы возникли трудности, лишь один человек предположил, что это «Сериал «Синичка» 3 сезон?».

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