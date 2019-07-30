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Глафира Тарханова исполнила танец в наручниках

Актриса поделилась со своими поклонниками веселым настроением.

Глафира Тарханова исполнила танец в наручниках
Глафира Тарханова/https://www.instagram.com/glafiratarhanova/

35-летняя актриса Глафира Тарханова делилась ранее в соцсети больше разными грустными мыслями — про чувства, про изменения, которые несут потери в какой-либо степени. Она приводила высказывания различных знаменитостей о страдании и боли, о страхах и упущенных возможностях, о замедленности времени для ожидающих. О женщинах, которые ошибаются в надежде встретить мужчину, который создаст мир их мечтаний, вместо того чтобы воплощать их самим.

Теперь, похоже, все изменилось. Звезда обнародовала видео, где она веселится и даже гримасничает на съемочной площадке.

«Утренний закадровый танец для художника по гриму Виктории. Всем хорошего дня! В кадре в наручниках совсем не весело, что же я такое натворила?», — обратилась с вопросом к своим подписчикам Глафира Тарханова в Instagram.

Поклонники звезды сразу обратили внимание на ее настроение: «Спасибо за танцули!», «Прям, полный позитив и поднятие гормона радости», «Очень весело и забавно!», «Украли мое сердце».
Более внимательные увидели изменения внешности: «Вы постригли свои шикарные волосы? Какие ощущения?».

А вот с ответом на вопрос актрисы возникли трудности, лишь один человек предположил, что это «Сериал «Синичка» 3 сезон?».

Возможно, что ответ знаете вы? Поделитесь им в комментариях.

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Глафира Тарханова исполнила танец в наручниках
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