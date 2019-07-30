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Татьяна Навка устроила фотосессию на руинах античного Эфеса

Знаменитая спортсменка в Турции представляет свое ледовое шоу «Руслан и Людмила».

Татьяна Навка устроила фотосессию на руинах античного Эфеса
Татьяна Навка/instagram.com/tatiana_navka/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сейчас находится в Турции, но не отдыхает, как принято в это время года, а работает. Она, как продюсер и режиссер, привезла в эту солнечную страну свое знаменитое ледовое шоу «Руслан и Людмила».

А в свободное время, по ее словам, при посещении другой страны всегда старается узнать о ней что-то новое и интересное.

«В этот раз я не смогла устоять от поездки в Эфес! Наверное, первое, что приходит в голову каждому, кто слышит название этого города… Это древность! Да, да, да, и ещё какая! Историческая часть под открытым небом потрясает своими масштабами и красотой. Подключив немного фантазию и воображение, мысленно достроив руины до их первоначального образа, искренне восхищаешься возможностями человека!

Руины одного из 7 чудес света — храма Артемиды, храм Девы Марии, Большой театр, Одеон, Библиотека Цельса, террасные дома…» — призналась Татьяна Навка в Instagram.

По признанию чемпионки, у нее глаза разбегались от такого количества достопримечательностей и памятников античности. На память она, как и все туристы, сфотографировалась на фоне этих исторических мест планеты.

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«Руслан и Людмила»7 чудес светаТатьяна Навка

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Татьяна Навка устроила фотосессию на руинах античного Эфеса
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