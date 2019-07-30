ЗВЕЗДЫ

Владимир Машков назвал условие своего возвращения в большое кино

Пока, по словам актера, сейчас он всецело увлечен работой в качестве худрука Театра Олега Табакова.

Владимир Машков назвал условие своего возвращения в большое кино
Владимир Машков. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Как известно, после смерти Олега Табакова, новым художественным руководителем Московского театра-студии «Табакерка» стал его ученик, Владимир Машков. Примерно год звезда кино совмещал работу актера и худрука, но в 2018 году все же был вынужден заявить о прекращении работы в кино. На несколько дел одновременно у него не хватало сил. Тогда эта новость вызвала большой резонанс.

Но вот в недавнем интервью «Парламентской газете» худрук обозначил условие, в случае выполнения которого он может вернуться на съемочную площадку в качестве актера.

По словам звезды, в настоящее время, занимаясь театром и школой Табакова, шанса отправиться в самостоятельное свободное плавание у него нет. Однако грустить по этому поводу артист не собирается, поскольку сложившиеся обстоятельства – данность. Но если крайне ответственная работа на новом месте будет отлажена, вероятно, что актер и отзовется на действительно стоящее предложение из мира кино.

«В данный момент я увлечен деятельностью, которой занимаюсь», — подчеркнул Владимир Машков.

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Владимир Машков назвал условие своего возвращения в большое кино
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