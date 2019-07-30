Телегин посетил с двухлетней дочкой от Пелагеи парк динозавров

Супруг певицы Пелагеи старается проводить как можно больше свободного времени с ребенком.

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин в сторис Instagram разместил снимок, на котором он со своей двухлетней дочерью Таисией. Она родилась у спортсмена от брака с певицей Пелагеей в январе 2017 года. Вместе с малышкой Иван Телегин посетил выставку динозавров. На опубликованном снимке спортсмен держит ребенка на руках. На Таисии красивое голубое платье и вязаная белая кофточка.

Отметим, что если для Пелагеи Таисия единственный ребенок, то у Ивана Телегина есть сын от предыдущих отношений. Любопытно, что долгое время звездное семейство скрывало лицо девочки. Впервые снимок с ребенком, где можно было рассмотреть ее лицо, появился в апреле 2019 года. Тогда Пелагея пришла на один из важных матчей ЦСКА. На руках она как раз держала девочку.

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Кстати, сейчас Пелагея стала брать своего ребенка на концерты. Не так давно она выступала на ВДНХ. На снимках можно было увидеть и двухлетнюю Таисию. Правда, Пелагея честно призналась, что до конца концерта ребенок не досидел. Все потому, что девочке необходимо соблюдать режим и вовремя ложиться спать.

Иван Телегин и Пелагея поженились три года назад. Пара безумно счастлива вместе. В этом можно убедиться по их совместным снимкам.