ЗВЕЗДЫ

Телегин посетил с двухлетней дочкой от Пелагеи парк динозавров

Супруг певицы Пелагеи старается проводить как можно больше свободного времени с ребенком.

Телегин посетил с двухлетней дочкой от Пелагеи парк динозавров
Пелагея и Телегин счастливы уже три года в браке/globallookpress.com

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин в сторис Instagram разместил снимок, на котором он со своей двухлетней дочерью Таисией. Она родилась у спортсмена от брака с певицей Пелагеей в январе 2017 года. Вместе с малышкой Иван Телегин посетил выставку динозавров. На опубликованном снимке спортсмен держит ребенка на руках. На Таисии красивое голубое платье и вязаная белая кофточка.

Иван Телегин с дочкой. Фото
Иван Телегин без ума от своей дочери/instagram.com/itelegin07/

Отметим, что если для Пелагеи Таисия единственный ребенок, то у Ивана Телегина есть сын от предыдущих отношений. Любопытно, что долгое время звездное семейство скрывало лицо девочки. Впервые снимок с ребенком, где можно было рассмотреть ее лицо, появился в апреле 2019 года. Тогда Пелагея пришла на один из важных матчей ЦСКА. На руках она как раз держала девочку.

Кстати, сейчас Пелагея стала брать своего ребенка на концерты. Не так давно она выступала на ВДНХ. На снимках можно было увидеть и двухлетнюю Таисию. Правда, Пелагея честно призналась, что до конца концерта ребенок не досидел. Все потому, что девочке необходимо соблюдать режим и вовремя ложиться спать.

Иван Телегин и Пелагея поженились три года назад. Пара безумно счастлива вместе. В этом можно убедиться по их совместным снимкам.

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Иван ТелегинПелагеяТаисия ТелегинаХК ЦСКА

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Телегин посетил с двухлетней дочкой от Пелагеи парк динозавров
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