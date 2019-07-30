Каникулы в Италии: Орлова выбрала тот же курорт, что и внучка Ротару

41-летняя Ольга Орлова выбрала тот же курорт, что и 18-летняя внучка Софии Ротару. Ведущая «Дома-2» проводит июльские каникулы в живописном местечке Форте-деи-Марми. Ранее здесь же вместе с супругом Эммой и дочкой Устиньей отдыхал народный артист России Александр Малинин. На личной страничке в Instagram бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала свежие пляжные снимки.

В кадре исполнительница позирует в бикини: Орлова отдала предпочтение трендовой летней палитре, выбрав пастельный оттенок цвета чайной розы. Ради фотосессии экс-солистка группы «Блестящие» позировала босиком. Перед поездкой в Италию певица успела посетить салон красоты, сделав свежий педикюр.

«Море-море», — подписала понравившийся кадр Орлова.

В одном из интервью исполнительница призналась, что своей стройной фигурой она обязана генам, правильному питанию и умеренным физическим нагрузкам. По словам Орловой, она пробовала ходить в спортзал, посещала бассейн, увлекалась йогой и пилатесом. Однако все это ей вскоре наскучило. Говоря о рационе, Ольга подметила, что старается держать вес под контролем. Разумеется, иногда артистка делает себе поблажки и лакомится любимыми блюдами. При этом певица старается не забывать и о разгрузочных днях.