ЗВЕЗДЫ

Каникулы в Италии: Орлова выбрала тот же курорт, что и внучка Ротару

Ведущая «Дома-2» проводит отпуск в живописном местечке Форте-деи-Марми.

Каникулы в Италии: Орлова выбрала тот же курорт, что и внучка Ротару
Ольга Орлова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ольга Орлова выбрала тот же курорт, что и 18-летняя внучка Софии Ротару. Ведущая «Дома-2» проводит июльские каникулы в живописном местечке Форте-деи-Марми. Ранее здесь же вместе с супругом Эммой и дочкой Устиньей отдыхал народный артист России Александр Малинин. На личной страничке в Instagram бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала свежие пляжные снимки.

В кадре исполнительница позирует в бикини: Орлова отдала предпочтение трендовой летней палитре, выбрав пастельный оттенок цвета чайной розы. Ради фотосессии экс-солистка группы «Блестящие» позировала босиком. Перед поездкой в Италию певица успела посетить салон красоты, сделав свежий педикюр.

«Море-море», — подписала понравившийся кадр Орлова.

Ольга Орлова продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже (Фото: Instagram.com/olgaorlova1311)

В одном из интервью исполнительница призналась, что своей стройной фигурой она обязана генам, правильному питанию и умеренным физическим нагрузкам. По словам Орловой, она пробовала ходить в спортзал, посещала бассейн, увлекалась йогой и пилатесом. Однако все это ей вскоре наскучило. Говоря о рационе, Ольга подметила, что старается держать вес под контролем. Разумеется, иногда артистка делает себе поблажки и лакомится любимыми блюдами. При этом певица старается не забывать и о разгрузочных днях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стилькупальникиОльга Орлова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Каникулы в Италии: Орлова выбрала тот же курорт, что и внучка Ротару
Интересно?
Поделись с друзьями: