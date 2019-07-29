«Немного схуднула»: Дарья Пынзарь показала постройневшую фигуру

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», мама двоих детей Дарья Пынзарь похвасталась перед подписчиками в Instagram плоским животом. Соответствующее видео она выложила в свой блог.

Удивительно, но сбросить вес Дарья умудрилась, отдыхая в турецкой Алании. Четыре сантиметра у девушки растаяли благодаря любимой диете и влюбленности мужа Сергея. Молодая мама заметила, что не стремится к худобе — она хочет видеть в зеркале подтянутое, «сочное» тело.

«Немного схуднула) рада) весов нет, но по см -4 см. Кофта раньше эта лежала на полке «жирные складки», потому что впивалась в бока и делала валик! — разоткровенничалась Дарья.

Бывшая участница «Дома-2», пережив две беременности и резкое увеличение веса, дважды возвращалась в свою идеальную форму, каждый раз поражая поклонников. Она принципиально не использует изнуряющих диет и тренировок, а просто старается вести активный образ жизни. Но самым главным принципом в ее системе похудения является наличие рядом любимого человека. Того, кто никогда не упрекнет тебя за лишние килограммы. Ведь именно ради такого мужчины и хочется держать себя в форме.

Напомним, Дарья и Сергей Пынзарь поженились еще на «телестройке» около 10 лет назад. За все это время пара ни разу не дала усомниться в искренности своих чувств. Они везде вместе: дома, на работе, на отдыхе. Воспитывают чудесных малышей Артема и Давида и регулярно выкладывают их фото в Instagram. Сейчас семья живет в Турции, где приобрела недвижимость.