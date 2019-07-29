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Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей

Телеведущий шутливо сравнил наследниц с героинями «Трех сестер» Чехова.

Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей
Иван Ургант/Globallookpress.com

Иван Ургант сделал необычный коллаж из снимков своих дочерей Эрики, Леры и Нины. Семья в полном составе почти месяц наслаждается каникулами за границей.

Коллаж знаменитый телеведущий и актер разместил в своем блоге. Фотографии сделаны в сельской обстановке. Эрика стоит в простом красном платье, облокотившись локтем на стену. Голову девушки покрывает стильная косынка. Нина едет на велосипеде. Маленькая Лера отдыхает в доме. Девочки выглядят очень естественно и нежно.

Иван Ургант и здесь не смог обойтись без фирменного остроумия, переиначив в подписи отрывок из чеховских «Трех сестер».

«Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом…» — написал любимец публики и многодетный отец в блоге.

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Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей
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