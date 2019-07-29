ЗВЕЗДЫ

Седокова поделилась планами на отпуск на Лазурном побережье

Певица заявила, что ближайшие 10 дней проведет, загорая и купаясь.

Седокова поделилась планами на отпуск на Лазурном побережье
Анна Седокова. фото: globallookpress.com

Анна Седокова этим летом не раз публиковала фото в купальнике, но при этом в отпуске артистка не была. Она просто успевала сделать красочные кадры перед концертами, когда это позволяла сделать погода. Артистка воспитывает троих детей, поэтому свободного времени у нее практически нет. Однако не так давно она отправила старшую дочь Алину в Сочи, в танцевальный лагерь, а среднюю Монику к бабушке, поэтому с ней остался только сын Гектор.

Дав ряд концертов, Анна сообщила, что улетает на Лазурное побережье. В соцсети она опубликовала снимок, на котором плавает на надувном фламинго. Певица в мини-бикини фиолетового цвета приняла откровенную позу.

«Вхожу в этот август like… Следующие 10 дней у меня нет концертов (но это не точно ) и через час самолёт унесёт меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. И никуда не лететь», — написала Седокова.

Одни поклонники принялись обсуждать пикантный снимок, а другие пожелали певицы, чтобы она хорошо отдохнула. «Анечка, какая ты крутая», «Молодец Анюта. Отдыхай и набирайся сил», «Что ни поза, то шедевр», — прокомментировали пост подписчики. Многие расстроились из-за того, что Анна не побывала на фестивале «Жара», который завершился в Баку 28 июля.

Напомним, что после третьих родов певица так и не смогла вернуться в прежнюю форму. Она занимается в спортзале, но вот ограничивать себя в питании ей не удается. В итоге артистка перестала скрывать появившийся целлюлит. По словам Анны, по этой причине она перестала надевать любимые мини-юбки и шорты. Специалисты объяснили звезде, что целлюлит возник у нее от отеков ног, а чтобы избавиться от него, нужно отказаться от мучного, меньше пить после шести часов вечера и регулярно делать массаж.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Седоковафото в бикиниФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Седокова поделилась планами на отпуск на Лазурном побережье
Интересно?
Поделись с друзьями: