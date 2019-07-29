ЗВЕЗДЫ

Очередь на концерт Rammstein в Москве выстраивалась с ночи

Немецкие музыканты приехали в столицу с концертом.

Очередь на концерт Rammstein в Москве выстраивалась с ночи
Концерт Rammstein/instagram.com/jenskochphoto/

Концерт немецкой рок-группы Rammstein – долгожданное событие для поклонников тяжелого металла. Очередь на их выступление стала собираться возле «Лужников» задолго до начала.

Первая информация о толпе поклонников стала появляться в социальных сетях 28 июля вечером в то время, как концерт назначен на 29 июля. Известно, что многие пришли с плакатами в поддержку музыкантов на немецком языке, а кое-кто и вовсе с флагами их страны.

Стоит отметить, что каких-либо беспорядков или конфликтных ситуаций поклонники Rammstein не создавали, спокойно стояли в очереди и делились снимками и видео в социальных сетях. Как и в случае с металл-группой Metallica, «Лужники» на концерте Rammstein заполнились полностью.

Отметим, что солисту группы Тиллю Линдеманну и Светлане Лободе приписывают роман. Накануне певица подогрела слух неоднозначным видео в своем блоге, где она сосет пустышку, на которой написано Rammstein. В кадре звучат известные композиции музыканта из нового альбома. Поклонники уверены, что певица обязательно посетит выступление коллектива.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Rammsteinколлектив Светланы Лободырокрок-группарок-концертСветлала Лобода

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Очередь на концерт Rammstein в Москве выстраивалась с ночи
Интересно?
Поделись с друзьями: