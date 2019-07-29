Очередь на концерт Rammstein в Москве выстраивалась с ночи

Концерт немецкой рок-группы Rammstein – долгожданное событие для поклонников тяжелого металла. Очередь на их выступление стала собираться возле «Лужников» задолго до начала.

Первая информация о толпе поклонников стала появляться в социальных сетях 28 июля вечером в то время, как концерт назначен на 29 июля. Известно, что многие пришли с плакатами в поддержку музыкантов на немецком языке, а кое-кто и вовсе с флагами их страны.

Стоит отметить, что каких-либо беспорядков или конфликтных ситуаций поклонники Rammstein не создавали, спокойно стояли в очереди и делились снимками и видео в социальных сетях. Как и в случае с металл-группой Metallica, «Лужники» на концерте Rammstein заполнились полностью.

Отметим, что солисту группы Тиллю Линдеманну и Светлане Лободе приписывают роман. Накануне певица подогрела слух неоднозначным видео в своем блоге, где она сосет пустышку, на которой написано Rammstein. В кадре звучат известные композиции музыканта из нового альбома. Поклонники уверены, что певица обязательно посетит выступление коллектива.