Жена Мамаева помогает женщинам, которых изуродовал пластический хирург

Несмотря на то, что пока у Аланы финансовые трудности, она делает все, чтобы помочь пациенткам.

Не так давно поклонники известного футболиста Павла Мамаева были удивлены, когда его супруга Алана разместила объявление о продаже Mercedes Brabus, который принадлежит спортсмену. Напомним, что полузащитник находится под арестом вместе с коллегой Александром Кокориным за нападение на чиновника и водителя телеведущей. Как оказалось, девушка была вынуждена выставить автомобиль на продажу, так как свекр лишил ее денег.

В интервью для Teleprogramma.pro Алана пояснила, что это ситуация длится с того момента, как Павел был взят под арест. Папа футболиста Константин Мамаев выделяет девушке минимум средств на оплату няни и детского сада. Жена спортсмена заверила, что пока не не хочет устраивать скандал и обращаться в суд.

«Не буду ничего предпринимать (имеется в виду решение вопроса в правовом русле — Прим. Ред.). Я дождусь Пашу. Десять месяцев прожили и сейчас проживем», — призналась она.

Как оказалось, деньги Алане нужны не только на содержание дочери Алисы. Она также занимается собственным проектам, который помогает жертвам пластической хирургии. Девушка находит жертв пластического хирурга из Краснодара, которого уже прозвали «доктором Франкенштейном», и помогает им.

«У меня еще 4 пациента, с которыми нужно довести дела до конца. И там нужны деньги. Я не ищу инвесторов, все делаю сама: занимаюсь поиском хирурга, договариваюсь о бесплатной операции, а все остальные расходы — перелеты, анализы, снимки и т.д. — оплачиваю из своего кошелька», — рассказала жена футболиста.

Также она отметила, что после операции пациентки живут у нее, так как снимать жилье для них Алана пока не может. Ей не хватает финансов, чтобы начать вести канал на YouTube и показывать все, что она делает для жертв пластики.

Именно для того, чтобы продолжить развивать проект, девушка и выставила автомобиль мужа на продажу. По словам Аланы, Мамаев ей дал на это согласие. «Гелик» спортсмена имеет эксклюзивный тюнинг от компании Brabus, поэтому его цена 6,7 миллионов рублей. Машина с пробегом всего 36 тысяч км.