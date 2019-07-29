Только для гурманов: Чехова пьет кофе с вафлями и овощами по-корейски

Среди звезд, которым часто приходится взбадриваться после ночных тусовок, немало кофеманов. К ним относит себя и Анфиса Чехова. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала в эротичном белье рядом с кофемолкой и большим бокалом ароматного напитка в руках.

«Для меня кофе — ритуал счастья. Каждое утро я выпиваю чашечку кофе. Неважно в какой стране я проснулась, и что у меня на завтрак: корейская кимчи или канадские вафли с кленовым сиропом, но кофе всегда обязательно!» — написала в комментарии к снимку Анфиса.

По словам телеведущей, кофе ей нужен не для того, чтобы зарядиться бодростью, ведь просыпается она уже вполне себе бодрая, а потому что этот вкус —маленькая радость жизни. Анфиса любит только хороший кофе, растворимый в жизни пить не будет! Если в отеле приносят бодягу из термочайника, в рот не возьмет напиток, а выйдет в город и будет искать кафешку с с вкусным кофе!

«Конечно и дома было бы здорово иметь собственного баристу. Желательно накаченного бородатого симпатягу. Но, у меня роман с моей кофемашиной. Сорри, красавчик-бариста!» — пошутила Чехова.

Однажды в своем аккаунте в социальной сети телеведущая рассказала, как попробовала самый дорогой кофе в мире. Дело было на Бали. В один из дней Анфиса отправилась на кофейную плантацию, где ей и предложили удивительный напиток. «Мне больше всего понравился необычный кофе. Представляете, его производят маленькие зверьки, похожие на лисичек. Они живут на плантации, днем спят, а ночью «хомячат». А питаются только кофейными зернами, потом справляют большую нужду, и из того, что вышло, делают кофе. Этот кофе считается одним из самых дорогих в мире! Кстати, он оказался очень вкусным», — поведала Анфиса.