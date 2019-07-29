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Экс-пассия Говорухина проиграла суд по делу о многомиллионном наследстве

Актриса Анастасия Мартцинковская пытается защитить интересы 15-летнего сына Давида, которого она родила от режиссера.

Экс-пассия Говорухина проиграла суд по делу о многомиллионном наследстве
Станислав Говорухин. фото: globallookpress.com

Станислав Говорухин скончался 15 июля 2018 года в возрасте 82 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Вскоре после его смерти началась борьба за многомиллионное наследство режиссера. У него осталась жена Галина Борисовна и трое внуков от умершего сына Сергея. Однако в борьбу за наследство недавно вступила и Анастасия Мартцинковская, которая утверждает, что у нее был роман с режиссером и что она родила от него сына Давида.

При жизни Говорухин не признал мальчика своим сыном, но регулярно помогал ему финансово. Давид страдает ДЦП. На лечение подростка нужного много денег, поэтому Анастасия в августе прошлого года подала иск в суд, требуя установить факт признания отцовства и вступления юноши в наследство. Женщина уверена, что ее сын может получить половину имущества покойного режиссера. На первом заседании суда вдове Говорухина стало плохо. Ее увезли в больницу, поэтому заседание было отложено.

29 июля суд все же отклонил иск Мартцинковской и отказал Давиду в праве наследования. Однако актриса не собирается опускать руки. Она занимается организацией благотворительных спектаклей и готовится подать апелляцию. Она категорически не согласна с вынесенным решением, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее Анастасия рассказала, как познакомилась со Станиславом Сергеевичем. По ее словам, это произошло в лифте на «Мосфильме», когда она снималась в фильме «Джокер» Михаила Козакова. Позже женщине довелось стать частью массовки в картине «Благословите женщину» Говорухина. Вскоре после этого она и забеременела. Теперь Мартцинковская утверждает, что у нее образовался долг по кредитам в размере 2,5 миллионов рублей, а также ей очень нужны деньги для ежедневной реабилитации Давида.

Напомним, что режиссер владел четырехкомнатной квартирой в Москве стоимостью три миллиона долларов. Также у него остался загородный коттедж, расположенный в поселке Крекшино Московской области — стоимостью 19 млн рублей. По закону, наследство должно отойти его жене Галине и внукам.

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Анастасия Мартцинковскаяборьба за наследствоСтанислав Говорухинсудебные тяжбы

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Экс-пассия Говорухина проиграла суд по делу о многомиллионном наследстве
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