Энн Хэтэуэй рассказала, что ей с трудом удалось забеременеть

36-летняя актриса Энн Хэтэуэй вновь в положении. О трудностях своих обеих беременностей звезда «Дьявола носит Prada» и «Стажера» рассказала изданию ET.

больше по теме Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз Голливудская актриса призналась в этом в своем Instagram, показав округлившийся живот.

Чета 36-летней Энн Хэтэуэй и 38-летнего актера и ювелира Адама Шульмана со стороны — живое воплощение мечты о семейном счастье. Оба красивы, богаты и знамениты, воспитывают трехлетнего сына Джонатана и находятся в ожидании рождения второго малыша. Но это только стороны. В жизни звездной паре пришлось пережить немало душевных страданий.

Известная актриса много лет лечилась от бесплодия и порой ей казалось, что преодолеть диагноз будет уже невозможно. Энн Хэтэуэй призналась, что в ее сердце долгое время жили боль и отчаяние, ей было невыносимо наблюдать, как у знакомых появляются дети, а у нее все нет. Однако молитвы звезды мирового кино все-таки были услышаны. И через 4 года после свадьбы, в 2016 году, она родила первого ребенка, а теперь беременна во второй раз.

«Я посылаю свою любовь всем, кто столкнулся с проблемами бесплодия и зачатия», — сказала она.