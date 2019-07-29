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Энн Хэтэуэй рассказала, что ей с трудом удалось забеременеть

Актриса во второй раз готовится стать мамой.

Энн Хэтэуэй рассказала, что ей с трудом удалось забеременеть
Энн Хэтэуэй/Globallookpress.com

36-летняя актриса Энн Хэтэуэй вновь в положении. О трудностях своих обеих беременностей звезда «Дьявола носит Prada» и «Стажера» рассказала изданию ET.

Чета 36-летней Энн Хэтэуэй и 38-летнего актера и ювелира Адама Шульмана со стороны — живое воплощение мечты о семейном счастье. Оба красивы, богаты и знамениты, воспитывают трехлетнего сына Джонатана и находятся в ожидании рождения второго малыша. Но это только стороны. В жизни звездной паре пришлось пережить немало душевных страданий.

Известная актриса много лет лечилась от бесплодия и порой ей казалось, что преодолеть диагноз будет уже невозможно. Энн Хэтэуэй призналась, что в ее сердце долгое время жили боль и отчаяние, ей было невыносимо наблюдать, как у знакомых появляются дети, а у нее все нет. Однако молитвы звезды мирового кино все-таки были услышаны. И через 4 года после свадьбы, в 2016 году, она родила первого ребенка, а теперь беременна во второй раз.

«Я посылаю свою любовь всем, кто столкнулся с проблемами бесплодия и зачатия», — сказала она.

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Энн Хэтэуэй рассказала, что ей с трудом удалось забеременеть
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