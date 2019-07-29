Топалов признался, что скучает в поездках по жене и сыну

Супруг ведущей проекта «Пятница с Региной», музыкант Влад Топалов, признался, что ему непросто оставлять дома маленького сына и жену. Когда исполнитель отправляется в командировки, он старается оставаться на связи с семьей. Для того певец повсюду берет с собой мобильный телефон, проверяя все сообщения и пропущенные звонки.

Еще в декабре Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. У пары родился сын Михаил. Избранник телеведущей с появлением ребенка научился менять мокрые пеленки. Кроме того, новоиспеченный отец сам вставал по ночам к малышу, укачивая его в колыбельке. Певец настолько привязался к сынишке, что не может провести без него и дня.

«Я никогда не думал, что буду так сильно скучать по семье. Кажется, вот, сейчас на пару дней уеду, буду спать, лежать и ничего не делать… Ага, невозможно! Телефон не выключаешь: мало ли что ночью. Только открыл глаза — к телефону, как там мои, что у них. Все время ждешь видеозвонка! Во жизнь», — отметил Топалов.

Ранее о своей привязанности к семье высказывался супруг Агаты Муцениеце. Павел Прилучный не скрывает: он не привык к одиночеству. Возлюбленная актера уверяла, что муж всегда хотел большую семью, с детьми и домашними питомцами. Именно поэтому Павел уговаривает Агату завести еще одного малыша. У пары есть 6-летней сын Тимофей и 3-летняя дочка Мия.

К слову, о прибавлении в семействе задумалась и Регина Тодоренко. Возлюбленная Влада Топалова хочет подарить маленькому Майклу (так Мишу называют домашние. — Прим. ред.) сестренку. Однако пока супруга музыканта всю себя отдает съемкам проекта и заботам о малыше.