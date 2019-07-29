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Принцесса Диана дала уничижительное прозвище Камилле Паркер-Боулз

Супруга принца Чарльза и его любовница были «заклятыми врагами».

Принцесса Диана дала уничижительное прозвище Камилле Паркер-Боулз
Стало известно об обидной кличке Камиллы Паркер-Боулз. Фото: Global Look Press

Принцесса Диана была уязвлена и испытывала ревность по отношению к Камилле Пракер-Боулз из-за ее любовной интрижки с принцем Чарльзом.

Леди Ди даже придумала для своей соперницы уничижительное прозвище. Впрочем, Боулз также не осталась в долгу.

В документальной ленте «Уоллис Симпсонс: Королевские истории» в эпизоде «Камилла Паркер-Боулз» создатели фильма рассказали, что Диана называла любовницу Чарльза «ротвейлером».

По ее мнению, Камилла была такой же, как собаки этой породы: агрессивной и неуправляемой.

Паркер-Боулз, в свою очередь, презрительно называла Диану «нелепым существом». При этом до того, как мир узнал о романе Чарльза и Камиллы, они вместе с Дианой и Эндрю Паркер-Боулзом часто проводили вместе уик-энды.

Гром грянул после того, как в прессу попала запись телефонного разговора между двумя воркующими голубками. Муж Камиллы тут же подал на развод, а спустя некоторое время официально был расторгнут и брак Дианы, пишет Express.

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Британская королевская семьяКамилла Паркер-Боулзпринц ЧарльзПринцесса Дианапрозвище

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Принцесса Диана дала уничижительное прозвище Камилле Паркер-Боулз
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