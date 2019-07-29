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Алена Хмельницкая посетила в Армении уникальное место

Актриса рассказала, как благодаря братской любви церковь не разрушили.

Алена Хмельницкая посетила в Армении уникальное место
Алена Хмельницкая/https://www.instagram.com/alxmel/

48-летняя актриса Алена Хмельницкая путешествует по Армении, посещает знаковые места этой солнечной страны.

«Одно из моих любимых мест — языческая крепость Гарни, которую начали строить ещё во II веке до нашей эры и продолжали застраивать в течение античной эпохи и частично в средние века…», — подписала фотографию на фоне этого исторического места Хмельницкая в Instagram.

Армянские цари из-за неприступности крепости и хорошего местного климата основали здесь свою летнюю резиденцию. Эта историческая святыня находится в 28 километрах от столицы Армении Еревана.

После принятия христианства все языческие храмы стали уничтожаться. «Храм Гарни остался невредимым благодаря сестре царя Трдата III, которую звали Хосровдухт. Она попросила брата не разрушать храм Гарни, поскольку он очень важен для нее. Царь откликнулся на мольбы своей сестры. Так, благодаря настоящей, братской любви храм не был разрушен…», — поделилась знаниями Хмельницкая.

Актрисе не случайно нравится это место — здесь расположено ущелье с невероятными по красоте природными склонами — с правильными шестигранными призмами, получившими красивое название «Симфония камней».

Напомним, Алена Хмельницкая была замужем за кинорежиссером Тиграном Кеосаяном, у бывших супругов есть две дочери — Александра и Ксения.

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Тэги:

Алена ХмельницкаяТигран КеосаянХрам Гарни

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Алена Хмельницкая посетила в Армении уникальное место
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