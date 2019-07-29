«Какая ты красивая»: Марика сделала комплимент Брежневой в комбинезоне

34-летняя Марика (Мария Кравцова) не оставила без внимания свежий снимок на личной страничке Веры Брежневой в Instagram. Экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала кадр, который, по ее словам, был сделан во время одной из репетиций. На фото супруга музыкального продюсера Константина Меладзе запечатлена в облегающем синем комбинезоне с пайетками. В комментариях к снимку бывшая возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли сделала комплимент исполнительнице.

«Вау, какая же ты красивая», — обратилась к певице Марика.

Сама Вера ответила на комплимент телеведущей смайликами.

Ранее в интервью для YouTube-канала Вячеслава Манучарова исполнительница призналась, что испытывает неловкость, появляясь на сцене в мини-юбках и коротких платьях. И об этом, по словам певицы, знают все в ее окружении. При этом Вера Брежнева не скрывает, что вполне комфортно и гармонично чувствует себя, когда позирует в тех же нарядах для съемок в мужских журналах.