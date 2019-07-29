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Собчак в леопардовом купальнике устроила фотосессию на Сардинии

Телеведущая заявила, что заслужила отдых.

Собчак в леопардовом купальнике устроила фотосессию на Сардинии
Ксения Собчак. фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак в начале июля уехала в отпуск. Вместе с сыном Платоном она отдыхает на острове Сардиния. Компанию телеведущей составляет режиссер Константин Богомолов, с которым она уже давно не скрывает романтических отношений. Там в спокойной обстановке она наслаждается красивыми закатами, нянчится с наследником и устраивает вечерний променад. С собой блондинка вязала множество нарядов, поэтому не обходится без фотосессий.

Ранее Ксения призналась, что стала меньше читать, так как не может оторваться от телефона и постоянно проверяет то электронную почту, то соцсети. На отдыхе ей также пришлось возобновить стихотворный батл с Сергеем Шнуровым. Уже вторую неделю они обмениваются колкими рифмами. Также, находясь вдалеке от дома, она все же освещает и комментирует важные события. Собчак 29 июля опубликовала снимки в купальнике и пояснила, почему пишет не на все острые темы.

В кадре светская львица позирует лежа на траве в леопардовом наряде и соломенной шляпке. К слову, и купальник с анималистическим принтом, и головной убор звезды являются трендовыми в этом сезоне.

«А у меня не портал чрезвычайных происшествий. Я пишу здесь о своей жизни и о некоторых событиях, которые считаю важным обсудить. И честно говоря, делать глубокомысленные выводы на основании того, кого поздравил с днем рождения или не поздравил, на какую катастрофу отреагировал, а на какую нет, и т. д. и т. п. в Инстаграме могут только очень недалекие люди. А это-просто фото в купальнике под обжигающим сардинским солнцем. И да, я столько пашу, что имею полное право на любимый хэштег „отдых я тебя заслужила“», — написала она.

Поклонники поддержали Собчак. Многие отметили, что она все делает правильно. Напомним, что недавно телеведущая опубликовала фото в необычном платье синего цвета с бахромой. Хейтеры заметили, что земля на снимке стала неровной в районе ног знаменитости. Они заподозрили, что Ксения прибегла к фотошопу, чтобы удлинить свои ноги.

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звездный стильКсения СобчакФото в купальнике

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Собчак в леопардовом купальнике устроила фотосессию на Сардинии
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