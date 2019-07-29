Протокол действий: стало известно, что произойдет после смерти принца Филиппа

На случай трагедии у королевской семьи есть готовый сценарий действий.

Супругу королевы Елизаветы II, герцогу Эдинбургскому Филиппу в этом году исполнилось 98 лет. Принц-консорт чувствует себя хорошо и ведет вполне обычный образ жизни, но столь почтенный возраст обязывает королевскую семью иметь четкий план действий на случай кончины мужа монархини.

Как сообщает Express, британцы узнают о смерти герцога далеко не сразу. Дворец передаст трагичные новости BBC, которые первыми объявят об этом народу. Произойдет это только день спустя.

В ответ на это вокруг дворца будут развешаны флаги и премьер-министр должен будет принять решение — стоит ли отменять какие-либо деловые или спортивные мероприятия.

Проститься с герцогом можно будет в Вестминстер-холле. Для прощания зал будет открыт максимально долгое время, будут допущены все желающие.

Похороны принца-консорта будут пышными и включать военную процессию. Процесс будет координироваться офисом лорда-камергера в Букингемском дворце. Отпевание будет проводиться в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Почти все члены королевской семьи похоронены в Вестминстерском аббатстве или в часовне Святого Георгия, однако Филипп распорядился иначе. Он будет погребен на территории Виндзорского замка, в частных садах Фрогмора.

После похорон королева вернутся к государственным обязанностям, но будет находится в трауре, который продлится 30 дней.