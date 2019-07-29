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Смерть леди Ди повлияла на изменение королевского протокола безопасности

Речь идет о конфиденциальности информации, которую обязан блюсти любой нанятый Букингемским дворцом работник.

Смерть леди Ди повлияла на изменение королевского протокола безопасности
Смерть принцессы Дианы навсегда изменил королевский протокол безопасности Фото: Globallookpress.com

Самым громким событием 1997 года несомненно стала смерть принцессы Дианы. Она была так молода, красива и успешна, у нее были отличные сыновья и без сомнения — блестящее будущее. Британский народ продолжал обожать ее и причислять к членам королевской семьи даже после развода с принцем.

Но гибель принцессы Уэльской стала не только большой трагедией для всех ее близких. Это печальное событие неожиданно обнажило слабые места венценосной семьи и заставило ее представителей задуматься над изменением собственного протокола безопасности.

Как сообщает Express, после смерти Дианы поклонники были безутешны, по сути, были все предпосылки для создания определенного культа леди Ди. И, действительно, стали выходить огромные тиражи книг, в прессе появляться регулярные статьи, а на телевидении — программы, посвященные «народной принцессе».

Королевский обозреватель Пенни Юнор поясняет, что после происшествия с Дианой люди, работавшие на нее, больше не были обязаны соблюдать конфиденциальность определенной информации.

«Так люди, работавшие на принцессу Уэльскую, могли безнаказанно публиковаться», — пояснила биограф.

Вскоре после этого королевская семья пересмотрела свое отношение к официальным документам, и схожие договоры стали заключаться только на имя королевы, а не непосредственного нанимателя.

«По старым правилам договор заключался на имя вашего работодателя и обязательство о конфиденциальности умирало вместе с ним. Теперь все документы заключаются на имя монарха, а монарх не умирает», — констатировала Юнор.

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Смерть леди Ди повлияла на изменение королевского протокола безопасности
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