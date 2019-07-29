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Решетова и Тимати хранят пол будущего ребенка в тайне даже от родных

Ранее появились слухи, что пара ждет мальчика.

Решетова и Тимати хранят пол будущего ребенка в тайне даже от родных
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Рэпер Тимати долгое время встречался с Аленой Шишковой. Но когда модель родила ему дочку Алису, влюбленные расстались. Вскоре артист начал встречаться с другой красавицей Анастасией Решетовой. То и дело появлялись слухи, что они хотят сыграть свадьбу, а в начале этого года поклонники заподозрили, что избранница артиста беременна.Первое время девушка отрицала домыслы фанатов, а потом все же признала их правоту.

Почти весь июнь Решетова провела с возлюбленным у океана. После девушка вернулась в Москву. Как оказалось, рожать за границей она не планирует. Более того, она завела трех крупных породистых котов и планирует в будущем приобрести минимум еще одного пушистого друга.

Поклонники тем временем гадают, кто родится у пары. Появилась информация, что на фестивале «Жара», который завершился 29 июля, Шишкова якобы проболталась о поле будущего ребенка Тимати. СМИ сообщили, что у него будет мальчик. Однако Решетова поспешила опровергнуть слухи.

«Пол ребёнка мы никому не озвучивали и здесь также озвучивать не будем в ближайшее время, поэтому, не ведитесь на провокации прессы и желтых пабликов», — заявила она в соцсети.

Также девушка объяснила, почему стала меньше публиковать фото и менее активно общаться с пользователями. «Я ещё не родила, но нахожусь на последних месяцах, поэтому ждать осталось не очень долго. Если я выкладываю старые фото, а нового контента все меньше и меньше, то это говорит о том , что мне просто не хочется заниматься созданием свежего на данный момент», — пояснила возлюбленная Тимати. На снимках она все же время от времени хвастается округлившимся животом.

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Решетова и Тимати хранят пол будущего ребенка в тайне даже от родных
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