Камилла Паркер-Боулз открыто издевалась над Дианой

Сложно найти сейчас человека, который не знал бы, что связь принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер-Боулз началась задолго до их свадьбы и продолжалась даже в то время, когда наследный принц был женат на леди Диане.

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Но мало кто знает, что, будучи любовницей герцога Уэльского, Камилла даже не пыталась скрываться. Будущая герцогиня Корнуольская старалась уязвить свою молодую соперницу и причинить ей боль.

Как сообщает Express со ссылкой на документальную ленту «Чарльз и Ди: правда за их свадьбой», Камилла написала открытое письмо Диане, в котором изложила ей свои планы на ее мужа.

«Однажды Диана нашла на своей кровати письмо, в нем неизвестная ей женщина писала, что не намерена отказываться от Чарльза и он будет проводить с ней все свое время, свободное от королевских обязанностей», — рассказала эксперт по королевской семье, историк Трейси-Энн Оберман.

Она пояснила, что Диана уже никуда не могла деться, Камилла знала, что ее письмо не причинит никакого вреда Чарльзу, но сильно уязвит «молодую выскочку». Стоит отметить, что мисс Паркер-Боулз была старше леди Спенсер на 14 лет.

По словам эксперта, Чарльз не собирался отказываться от свадьбы с Дианой, хоть и не любил ее. Он признался Камилле, что хочет правильно поступить со своей матерью, страной и народом, чем вызвал с ее стороны серьезную обиду. Однако вскоре она простила принца и обратила весь свой гнев на леди Ди.