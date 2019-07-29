ЗВЕЗДЫ

Камилла Паркер-Боулз открыто издевалась над Дианой

Будущая герцогиня доводила соперницу до слез.

Камилла Паркер-Боулз открыто издевалась над Дианой
Камилла Паркер-Боулз не скрывала от Дианы свою связь с Чарльзом Фото: Globallookpress.com

Сложно найти сейчас человека, который не знал бы, что связь принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер-Боулз началась задолго до их свадьбы и продолжалась даже в то время, когда наследный принц был женат на леди Диане.

Но мало кто знает, что, будучи любовницей герцога Уэльского, Камилла даже не пыталась скрываться. Будущая герцогиня Корнуольская старалась уязвить свою молодую соперницу и причинить ей боль.

Как сообщает Express со ссылкой на документальную ленту «Чарльз и Ди: правда за их свадьбой», Камилла написала открытое письмо Диане, в котором изложила ей свои планы на ее мужа.

«Однажды Диана нашла на своей кровати письмо, в нем неизвестная ей женщина писала, что не намерена отказываться от Чарльза и он будет проводить с ней все свое время, свободное от королевских обязанностей», — рассказала эксперт по королевской семье, историк Трейси-Энн Оберман.

Она пояснила, что Диана уже никуда не могла деться, Камилла знала, что ее письмо не причинит никакого вреда Чарльзу, но сильно уязвит «молодую выскочку». Стоит отметить, что мисс Паркер-Боулз была старше леди Спенсер на 14 лет.

По словам эксперта, Чарльз не собирался отказываться от свадьбы с Дианой, хоть и не любил ее. Он признался Камилле, что хочет правильно поступить со своей матерью, страной и народом, чем вызвал с ее стороны серьезную обиду. Однако вскоре она простила принца и обратила весь свой гнев на леди Ди.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяледи Дианапринц ЧарльзПринц Чарльз и принцесса КамиллаПринцесса Диана

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Камилла Паркер-Боулз открыто издевалась над Дианой
Интересно?
Поделись с друзьями: