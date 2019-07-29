ЗВЕЗДЫ

Юрий Назаров вспомнил, как угодил в 26 лет в страшное ДТП

Актер заявил, что врачи несколько дней ожидали его смерти, но он выжил.

Юрий Назаров вспомнил, как угодил в 26 лет в страшное ДТП
Юрий Назаров только чудом не погиб в ДТП/globallookpress.com

Актер Юрий Назаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил страшное ДТП, которое случилось с ним, когда ему было всего 26 лет. По его словам, он только каким-то чудом выжил.

Юрий Назаров. Фото
Юрий Назаров только чудом не погиб в ДТП/globallookpress.com

«Мы попали в очень серьезную аварию. Врачи два дня ждали моей смерти. Потом говорили, что мне обеспечен паралич конечностей. Позвоночник был очень сильно поврежден. В больнице я провел три месяца. Когда выходил, медики были уверены, что к сорока годам у меня будет травматический радикулит, но мне уже 82 года, а я прекрасно себя чувствую», — сказал актер.

По его словам, в тот злополучный день он ехал на съемки. Водитель задумался и машину крутануло на дороге. В итоге она вылетела с трассы. «Мне ее повезло, что меня сразу выбросило из машины. Иначе бы верная смерть», — заметил актер.

Как сказал Назаров, в больнице он впервые встал на ноги только через несколько месяцев. При этом ног он совсем не чувствовал. Его спасли физиопроцедуры и то, что врачам, как он выразился, все-таки удалось поставить его позвоночник на место. За это он им очень благодарен.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"юрий назаров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юрий Назаров вспомнил, как угодил в 26 лет в страшное ДТП
Интересно?
Поделись с друзьями: