Юрий Назаров вспомнил, как угодил в 26 лет в страшное ДТП

Актер Юрий Назаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил страшное ДТП, которое случилось с ним, когда ему было всего 26 лет. По его словам, он только каким-то чудом выжил.

«Мы попали в очень серьезную аварию. Врачи два дня ждали моей смерти. Потом говорили, что мне обеспечен паралич конечностей. Позвоночник был очень сильно поврежден. В больнице я провел три месяца. Когда выходил, медики были уверены, что к сорока годам у меня будет травматический радикулит, но мне уже 82 года, а я прекрасно себя чувствую», — сказал актер.

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По его словам, в тот злополучный день он ехал на съемки. Водитель задумался и машину крутануло на дороге. В итоге она вылетела с трассы. «Мне ее повезло, что меня сразу выбросило из машины. Иначе бы верная смерть», — заметил актер.

Как сказал Назаров, в больнице он впервые встал на ноги только через несколько месяцев. При этом ног он совсем не чувствовал. Его спасли физиопроцедуры и то, что врачам, как он выразился, все-таки удалось поставить его позвоночник на место. За это он им очень благодарен.