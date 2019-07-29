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Принц Гарри после свадьбы стал отдаляться от отца

Расходы семьи Гарри покрывались стипендией от принца Уэльского. Сейчас же герцог Сассекский показательно отказывается от денег принца Чарльза.

Принц Гарри после свадьбы стал отдаляться от отца
Принц Гарри старается строить свою жизнь без участия отца Фото: Globallookpress.com

Многие источники поговаривали, что отношения принца Чарльза с сыновьями носит исключительно формальный характер. Уильям и Гарри так и не смогли простить отцу предательство Дианы, а наследник британского престола не считал нужным оправдываться перед мальчишками.

Однако, похоже, что младший сын наследного принца решил отказаться даже от формальностей. Как сообщает Еxpress, принц Гарри с женой поставили персонал Букингемского дворца в тупик своим поведением. Сперва они разорвали деловые отношения с Уильямом и Кейт и на очереди — принц Чарльз и Камилла Корнуольская.

«Понятно, что он хочет контролировать свою жизнь полностью, но как он собирается платить за это, вот в чем вопрос», — приводит издание слова источника.

Информатор пояснил, что расходы семьи Гарри покрывались стипендией от принца Уэльского. Уильям с братом делят порядка 4 миллионов фунтов стерлингов в год, а львиная доля достается прямому наследнику престола.

По словам инсайдера, без помощи отца Гарри вероятно придется обратиться за помощью к королеве, но у нее целая очередь тех, кому необходимо ее участие.

Источник подчеркнул, что такая позиция герцога Сассекского вероятно была продиктована ему женой, Меган Маркл, которая не привыкла к правилам королевской семьи и хотела бы иметь больше контроля над ситуацией, ну или испытывать меньший сторонний контроль.

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Принц Гарри после свадьбы стал отдаляться от отца
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