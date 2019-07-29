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Принц Чарльз и леди Диана мечтали отменить свою свадьбу

По мнению королевского биографа Сары Брэдфорд, молодожены не любили друг друга и страшились брака.

Принц Чарльз и леди Диана мечтали отменить свою свадьбу
Ни принц Чарльз ни леди Диана не хотели своей свадьбы Фото: Globallookpress.com

Большая народная популярность королевской семьи, пожалуй, начинает свой отсчет с появления в ней принцессы Дианы. Невероятно стильная, модная, молодая, разделяющая современные взгляды, но чтящая традиции, покорная невестка, заботливая мать, величественная принцесса — она мгновенно покорила сердца всех британцев без остатка.

Свадьба была пышной, торжественной и прекрасной. Невеста была в потрясающе красивом платье и с фатой такой длины, которой еще не видывал свет. Казалось, что впереди этих двоих не ждет ничего кроме счастья, но жизнь показала, что даже аристократы не застрахованы от предательств, потерь и трагедий.

Многие поговаривали, что Чарльз не хотел жениться, потому что был влюблен в Камиллу Паркер-Боулз, с которой и сочетался законным браком после смерти первой жены. Express приводит слова королевского биографа Сары Брэдфорд, которая беседовала с одним из товарищей наследного принца.

«Буквально за день до свадьбы он признался ему, что не хочет свадьбы с этой женщиной, которую он совсем не знает. Но он также выразил надежду, что сможет жить с ней», — рассказала Брэдфорд.

Но мало кто знает и тот факт, что Диана сама вовсе не была в восторге от предстоящего торжества. Эксклюзивное свадебное платье не утешало ее в осознании, что она выходит замуж за нелюбимого и по сути незнакомого мужчину.

«Она сказала своим сестрам, что не готова, что не может пойти на это. На что они ответили: О, да брось! Вытри слезы чайным полотенцем, соберись и улыбнись», — заявила биограф.

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Принц Чарльз и леди Диана мечтали отменить свою свадьбу
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