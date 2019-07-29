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Грузчик разбил Mersedes Земфиры, чтобы привлечь ее внимание

Теперь фанату грозит до двух лет тюрьмы, вместо свидания со своим кумиром.

Грузчик разбил Mersedes Земфиры, чтобы привлечь ее внимание
Поклонник разбил Mercedes Земфиры, чтобы встретиться с ней лично ФОТО: Global Look Press

На что только не идут поклонники, чтобы увидеть своего кумира. Кто-то готов часами стоять под дверью гримерки, а кто-то предпочитает более решительные методы.

В Москве поклонник Земфиры попытался привлечь внимание певицы, разбив ее Merсedes.

35-летний фанат разбил два окна в автомобиле, припаркованном во дворе дома на Фрунзенской набережной.

Увидев подобный жест внимания, певица не пришла в восторг и обратилась в полицию. Силовики, конечно же, приложили все усилия, чтобы не упасть в грязь лицом и сразу задержали вандала, сообщает Комсомольская правда.

Им оказался грузчик одного из магазинов. Он не стал лукавить и признался, что лично приложил руку к авто своего кумира.

Теперь ему придется отвечать по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине придется возместить ущерб своему кумиру, а еще наказанием может стать до двух лет лишения свободы, там он точно не встретится с Земфирой, пишет сайт Dni.ru.

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Грузчик разбил Mersedes Земфиры, чтобы привлечь ее внимание
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