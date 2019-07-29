ЗВЕЗДЫ

Юлия Высоцкая фактически призналась в зависимости от социальных сетей

Ложась спать, артистка прощается с подписчиками в Instagram, а утром сообщает им о своем настроении.

Юлия Высоцкая фактически призналась в зависимости от социальных сетей
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, где бесконечно «зависаем» не только мы, простые смертные, но и звезды. Для них соцсети становятся эффективным средством повышения популярности и привлечения внимания.

Однако со временем знаменитости попадают в плен виртуальной реальности. Некоторые не скрывают своей привязанности, как, например, одна из самых популярных звездных персон Instagram — Юлия Высоцкая.

Последние посты актрисы свидетельствуют о том, что Юлии не нужны особые поводы для публикаций. На одном из свежих опубликованных фото она ложится спать, желая «доброй ночи всем неспящим», а на другом, бодрая и полная сил, здоровается со своими подписчиками.

Атмосферное утреннее фото Юля подписала хэштегами  #проснуласьулыбнулась #дайтекофе #сразуговорюсюда.

Среди тех, кто признавал зависимость от соцсетей Виктория Боня, Анфиса Чехова, Татьяна Навка. Бывшая спортсменка рассказала в своем мини-блоге подписчикам о желании побороть зависимость. Татьяна отметила, что решила больше жить в режиме offline.

А по словам Чеховой, она проводит в интернете около 25-ти часов в неделю. Если не учитывать время на ночной отдых, то по факту Анфиса Чехова проводит в соцсетях 2 полных дня. Такую статистику телеведущая получила с помощью мобильной программы. Чехова вполне серьезно заявила поклонникам о своей зависимости, отметив даже необходимость в помощи психолога.

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Анфиса ЧеховаТатьяна НавкаЮлия Высоцкая

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Юлия Высоцкая фактически призналась в зависимости от социальных сетей
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