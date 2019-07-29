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Принца Чарльза не пускали на похороны Дианы без сыновей

Служба безопасности опасалась, что на старшего сына королевы будет совершено покушение, если он появится на церемонии прощания с принцессой без детей.

Принца Чарльза не пускали на похороны Дианы без сыновей
Сыновья принца Чарльза служили "живым щитом" для своего отца на похоронах Дианы. Фото: Global Look Press

Принцесса Диана трагически погибла в аварии в Париже 31 августа 1997 года. Ее тело было перевезено в Лондон, а похороны назначены на 6 сентября. В связи с этим у службы безопасности прибавилось хлопот, так как на имя принца Чарльза стали поступать угрозы.

Редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард рассказала, что старший сын королевы получал письма с угрозами о расправе, так как все винили его в смерти Дианы.

Биограф леди Ди Эндрю Мортон также утверждал, что были опасения, что Вестминстерский дворец разгневанная толпа может взять штурмом.

«Во время организации похорон состоялись несколько бесед между Даунинг-стрит и Букингемским дворцом. На одной из встреч было сказано, что если Уильям и Гарри не захотят идти за похоронным кортежем, то принц Чарльз не сможет идти сам», — отметил биограф.

«Из злости и обиды в связи с королевским разводом, кто-то мог напасть на него из толпы», — добавил он.

В результате за гробом шли два принца, Чарльз, герцог Эдинбургский и граф Спенсер, отец Дианы, пишет Express.

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Принца Чарльза не пускали на похороны Дианы без сыновей
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