Не только Меган: члены королевской семьи, попавшие в объектив Vogue

Когда говорят, что кто-то попал на обложку Vogue, это всегда ассоциируется с гламурной жизнью знаменитостей. Какая женщина может украсить обложку глянцевой библии моды? Супермодель, актриса, певица, может быть и политик, но с условием, что она будет молода и непременно в хорошей форме.

больше по теме Меган Маркл озвучила единственное требование к визажисту журнала Vogue Герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором сентябрьского номера всемирно известного издания. И выступила в нем за трендовую естественность внешности.

Все вышесказанное не относится к британской версии журнала. Редакция этого подразделения всегда старалась показать не только тех, чья жизнь проходит под светом софитов. В начале лета стало известно, что новым приглашенным редактором сентябрьского выпуска станет Меган Маркл. Герцогини не будет на обложке, но она полностью составит номер, включив в него истории женщин, которые вдохновляют ее своим рвением изменить мир к лучшему.

Событие это поистине беспрецедентное, за более чем сто лет работы журнал еще не привлекал к работе постороннего знаменитого редактора. Но тем не менее британский Vogue может похвастаться плодотворной историей сотрудничества с королевской семьей.

В июне 2016 года обложку издания украсил портрет Кейт Миддлтон. Герцогиня снялась в английской сельской местности Норфолка и оделась максимально не по-королевски — на ней были простая рубашка и темно-коричневое пальто.

Блистала на обложке Vogue и принцесса Диана. В одном из интервью фотограф издания признавался, что появление леди Ди стало для него большой неожиданностью. Еще большим сюрпризом стала покладистость Дианы в вопросах выбора одежды и прически.

В минувшем году на заглавной странице появились сестры-принцессы Евгения и Беатрис. А в 1973 году на обложке была и младшая дочь королевы Елизаветы, принцесса Анна.

Не удалось изданию заполучить разве что саму монархиню, остальные женщины венценосного семейства с радостью позировали для фотографа самого популярного модного журнала. Тем больше вопросов вызывает решение Меган Маркл отказаться от своего фото на обложке. Но как знать, может это очередной ее бунт против правил королевской семьи?