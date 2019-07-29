Дружные бывшие: Климова опубликовала фото танца первого мужа и дочери

Ювелир Илья Хорошилов хоть и создал новую семью, но не забывает о своих родительских обязанностях.

С первым мужем — ювелиром Ильей Хорошиловым — актриса Екатерина Климова разошлась в далеком 2004 году. Спасти отношения супругов не смогло и появление общего ребенка — дочери Елизаветы. После расставания с Климовой, Илья обзавелся новой семьей. Избранницей Хорошилова стала актриса Елена Бирюкова. У пары есть общая дочь Аглая, малышка появилась на свет в 2012 году.

Несмотря на то, что при разводе Лиза осталась под опекой мамы, она тесно общается с отцом. Сам Илья делает все для того, чтобы старшая дочь чувствовала его поддержку и участие. Мужчина не пренебрегает общением с наследницей от первого брака. В Stories Екатерина Климова опубликовала свежий кадр, запечатлев, как 17-летняя Елизавета танцует вальс со своим отцом на вечеринке.

Актриса не препятствует бывшему мужу общается с дочкой. Кроме того, Екатерина смогла поладить с нынешней возлюбленной Ильи Хорошилова. Многодетная Климова тесно общается и с Игорем Петренко, от которого она родила двоих сыновей. Примечательно, что 12-летний Матвей и 10-летний Корней с пониманием отнеслись к разводу родителей. Мальчики подружились с новой возлюбленной отца — Кристиной Бродской и легко приняли в семью избранника мамы — Гелу Месхи.

Однако Екатерина успела разойтись и с отцом своей младшей дочери Беллы. Малышке исполнилось три годика.