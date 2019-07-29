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«Есть глупые, дурные люди»: Навка призналась, что ее часто пытаются провоцировать

Но несмотря на все нападки олимпийская чемпионка научилась сохранять спокойствие.

«Есть глупые, дурные люди»: Навка призналась, что ее часто пытаются провоцировать
Татьяна Навка призналась, что многие пытаются специально вывести ее из себя. ФОТО: EAST NEWS

Татьяна Навка призналась, что популярность – это не всегда хорошо, порой на пути встречаются не очень хорошие люди, которые пытаются специально вывести из себя. Но, несмотря на нападки и ложные выводы, олимпийская чемпионка научилась сохранять стойкость и спокойствие.

«Есть глупые, дурные люди, а может, и специально обученные, которые говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию», — призналась Навка газете АиФ.

У фигуристки есть универсальный рецепт на эти случаи – она старается не зацикливаться на негативных вещах. Если кто-то видит ситуацию в негативном свете, то с таким человеком лучше не контактировать.

Фигуристка не скрывает, что после замужества интерес к ее персоне изрядно возрос, но она старается не изменять себе: «Я хожу по тем же магазинам, отдыхаю в тех же местах. Работать, мне кажется, стала ещё больше».

Кстати, счастливые семейные отношения – это не только подарок судьбы, но и регулярная, круглосуточная работа, пишет сайт Dni.ru.

«Самое главное – понять, что идеальных семей не бывает. Но есть те, кто преодолевает трудности и идёт дальше вместе. А бывают пары, которые встречаются, влюбляются, но когда страсти утихают, расходятся», — говорит Навка.

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«Есть глупые, дурные люди»: Навка призналась, что ее часто пытаются провоцировать
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