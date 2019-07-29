«Исторический момент»: Пелагея собрала на концерте самых близких родственников

33-летняя Пелагея в одном из своих интервью призналась, почему она редко рассказывает о близких — дочери и возлюбленном. По словам артистки, семья для нее та крепость, которую нужно оберегать от посторонних.

Только дома исполнительница может позволить себе по-настоящему расслабиться. Именно поэтому наставница проекта «Голос. Дети» на Первом канале старается не допускать в свое личное пространство репортеров и поклонников.

Также артистка ответила на деликатный вопрос, касающийся ее избранника. Ранее в прессе писали о том, что Пелагея якобы увела хоккеиста Ивана Телегина из семьи. Сама же исполнительница все отрицает, заявляя, что люди в ее окружении никогда не поверят в эти домыслы.

На личной страничке в Instagram Пелагея опубликовала семейное фото. Певица пригласила на свой концерт бабушку. Позже артистка выложила в микроблоге закулисный кадр, поделившись с подписчиками своими впечатлениями.

«Счастье — исторический момент!! На концерте в Летнем театре присутствовали четыре поколения: бабушка, мама, Поля (сама исполнительница, — Прим. ред.) и дочка! Младшее поколение не досидело до конца, — режим», — отметила певица.

Вместе с супругом Иваном Телегиным Пелагея воспитывает дочку Таисию, в январе малышке исполнилось два годика. По словам певицы, кроха отказывается слушать колыбельные в мамином исполнении. Девочка с малых лет проявляет независимый характер.