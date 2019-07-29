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Екатерина Андреева тщательно спланировала поездку в Исландию

О своих ожиданиях от скорого путешествия она рассказала в соцсети.

Екатерина Андреева тщательно спланировала поездку в Исландию
Екатерина Андреева/instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Екатерина Андреева активно делится в Instagram ожиданиями от поездки в Исландию. Телеведущая собирается отправиться туда в ближайшее время.

В этой стране вера в эльфов, троллей и других сверхъестественных существ является неотделимой частью культуры. Готова поверить в волшебство и окунуться в него с головой и Екатерина. На своей странице в Instagram она опубликовала пост, полный ожиданий и надежд.

«До встречи на эльфийских берегах. Там наши друзья лодку «Зодиак» уже подготовили и говорят, что в залив заплыли киты, весело плюются фонтанами и плюхают о воду хвосты и брюшки. Неизведанная для меня страна: кратеры вулканов, водопады и пещеры. Говорят, что Исландия — остров порталов в другие измерения. Из 300 тысяч жителей более половины даже не сомневаются, что бок о бок с ними обитают таинственные невидимки. Одни их даже видят», — поделилась Екатерина.

Также она напомнила о том, что большая часть «Властелина Колец» должна была сниматься в Исландии, но что-то пошло не так. «А может порталы закрылись и «спрятанные люди» не захотели такого шумного соседства. И вся слава досталась Новой Зеландии», — предположила телеведущая и написала: «До встречи на эльфийских берегах».

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«Властелин Колец»Екатерина Андреевателеведущая

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Екатерина Андреева тщательно спланировала поездку в Исландию
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