Теща принца Уильяма заменила ему мать

Из всей королевской семьи именно принц Уильям наиболее тяжело перенес гибель принцессы Дианы. Несомненно, любой маленький мальчик был бы вне себя от горя, потеряв мать, но именно герцог Кембриджский был с родительницей в особенно близких отношениях и нуждался в ней.

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Сама Диана даже признавалась, что после развода с Чарльзом Уилли выставил ей условие — больше никаких мужей. Принц мечтал, чтобы мама принадлежала ему одному. Но мечтам Уильяма не суждено было сбыться, Диана погибла.

Долгое время принцу не хватало женского внимания — бабушка была слишком занята, с Камиллой он так и не сблизился. Неожиданно он нашел необходимую поддержку там, где совсем не ожидал. Уильям сблизился со своей тещей, Кэрол Миддлтон.

Как сообщает The Sun со ссылкой на источник во дворце, Уильям стал вхож в семью будущей жены еще в те времена, когда они с Кейт учились в Сент-Эндрюс. Миддлтоны стали приглашать его в свой загородный дом в Западном Беркшире.

«Он мог сидеть за обеденным столом и беседовать с мистером Миддлтоном или часами лежать на диване, положив голову на колени Кэрол», — приводит издание слова источника.

Он добавил, что одной из причин, по которой Уильям сошелся с Кейт была ее семья.

«Он влюбился не только в Кейт, но и во всю её семью. Чувствовать себя частью большой дружной семьи, получать материнскую заботу это было то, чего так долго ему не хватало еще с детства и наконец он обрел это», — заключил инсайдер.