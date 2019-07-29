ЗВЕЗДЫ

Теща принца Уильяма заменила ему мать

Кэрол Миддлтон очень нежно относится к своему зятю.

Теща принца Уильяма заменила ему мать
Принц Уильям в очень близких отношениях со своей свекровью Фото: Globallookpress.com

Из всей королевской семьи именно принц Уильям наиболее тяжело перенес гибель принцессы Дианы. Несомненно, любой маленький мальчик был бы вне себя от горя, потеряв мать, но именно герцог Кембриджский был с родительницей в особенно близких отношениях и нуждался в ней.

Сама Диана даже признавалась, что после развода с Чарльзом Уилли выставил ей условие — больше никаких мужей. Принц мечтал, чтобы мама принадлежала ему одному. Но мечтам Уильяма не суждено было сбыться, Диана погибла.

Долгое время принцу не хватало женского внимания — бабушка была слишком занята, с Камиллой он так и не сблизился. Неожиданно он нашел необходимую поддержку там, где совсем не ожидал. Уильям сблизился со своей тещей, Кэрол Миддлтон.

Как сообщает The Sun со ссылкой на источник во дворце, Уильям стал вхож в семью будущей жены еще в те времена, когда они с Кейт учились в Сент-Эндрюс. Миддлтоны стали приглашать его в свой загородный дом в Западном Беркшире.

«Он мог сидеть за обеденным столом и беседовать с мистером Миддлтоном или часами лежать на диване, положив голову на колени Кэрол», — приводит издание слова источника.

Он добавил, что одной из причин, по которой Уильям сошелся с Кейт была ее семья.

«Он влюбился не только в Кейт, но и во всю её семью. Чувствовать себя частью большой дружной семьи, получать материнскую заботу это было то, чего так долго ему не хватало еще с детства и наконец он обрел это», — заключил инсайдер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКэрол МиддлтонПринц УильямПринц Уильям последние новостиПринцесса Диана

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Теща принца Уильяма заменила ему мать
Интересно?
Поделись с друзьями: