По стопам мамы: Катя Лель в соцсети выразила гамму чувств к дочери

Катя Лель несомненно относится к «сумасшедшим» мамочкам: она безумно любит единственную дочь Эмилию и, не скрывая своих чувств, щедро делится ими в соцсети со своими подписчиками.

Поэтому Катя часто публикует фото и видео с участием дочки. Эмилия обладает слухом и голосом, поэтому Кате не стыдно поделиться видео, на котором девочка поет во время ее концерта. Ролик был сделан ранее, сейчас Эмилия отдыхает на черноморском побережье, в Артеке.

«Скучаю! Какое счастье, что через несколько дней прижму тебя крепко-крепко! Все-таки удивительно сильная связь мамы и дочери на каком-то тонком уровне энергий в этом мире. Девочка моя, помню с самого твоего рождения боялась даже пошевелиться, когда ты засыпала у меня на ручках или рядом. Как и по сей день люблю зайти в твою комнатку, сесть тихо на полу рядом с твоей кроваткой и слушать твое дыхание, как ты сладко спишь, так же, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить тебя, мое солнышко. Боженька, прошу тебя, береги и храни всех деток в этом огромном мире!» — такой прочувствованный комментарий оставила Катя рядом с видео в Instagram.

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Подписчики не пожалели слов, чтобы выразить восхищение красавицей-дочкой, многие сошлись во мнении, что материнство красит женщину. Кстати, в прошлом году Катя побывала в Артеке вместе с дочкой. Девочка тогда впервые дебютировала на сцене, исполнив песню для четырехтысячной аудитории.