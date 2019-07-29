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Типичная американка: Брежнева прогулялась по Лос-Анджелесу в невзрачной одежде

Певица решила отдохнуть от образа звезды.

Типичная американка: Брежнева прогулялась по Лос-Анджелесу в невзрачной одежде
Вера Брежнева/instagram.com/ververa/

Пережив череду концертов и выступлений, последние из которых прошли в Санкт-Петербурге и Баку на музыкальном фестивале «Жара», Вера Брежнева оказалась в своем любимом Лос-Анджелесе (США), где появляется достаточно часто.

Судя по фото, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, время от времени красавицы устают от необходимости все время быть в форме и на высоте. Брежнева обнародовала кадр, на котором она предстала в непривычном для своих поклонников образе: обычная светло-коричневая футболка, горчичного цвета джинсы небрежно закатаны, губы не накрашены, за большими солнечными очками читается отсутствие макияжа.

Фото сделано в солнечный день на крыше одной из высоток города.

«Обожаю перевоплощаться! Но больше всего я люблю быть собой. Как здесь», — написала в подписи певица.

В городе ангелов Вера бывает несколько раз в год. Последний раз она появилась там в апреле. Прибыла в излюбленное место отдыха на три дня и через соцсети сообщила, что за короткое время ей удалось купить подарки к празднованию дня рождения дочки, встретиться с друзьями, пообедать в любимом ресторане, устроить встречу с сестрой и подругой. Долго ли на этот раз Вера пробудет в США, пока неизвестно.

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Вера БрежневаЛос-Анджелесресторан

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Типичная американка: Брежнева прогулялась по Лос-Анджелесу в невзрачной одежде
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