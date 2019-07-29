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Меган Маркл и принц Гарри уклоняются от королевских обязанностей

Герцоги Сассекские отказываются выполнять ряд правил, предписанных титулом.

Меган Маркл и принц Гарри уклоняются от королевских обязанностей
Принц Гарри и Меган Маркл уклоняются от своих королевских обязанностей Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл после замужества с принцем Гарри стала герцогиней Сассекской, а после рождения первого ребенка они с супругом получили титулы графа и графини Дамбартонских. Там не менее августейшая пара еще ни разу не посетила имение.

Как сообщает The Sun, 34-летний Гарри является лишь третьим графом маленького шотландского городка. Несмотря на редкую честь они с Меган продолжают избегать приглашений посетить Дамбартон.

Издание предполагает, что герцоги отлынивают от своих прямых королевских обязанностей, но вместе с тем напоминает, что графство Сассекс они посетили всего через несколько месяцев после свадьбы.

Приглашение посетить Дамартон пара получила тоже довольно давно. Представитель королевы в этом районе, лорд-лейтенант Данбартоншир, Майкл Грегори направил письмо Меган и Гарри предложил свои услуги.

«Меган и Гарри по непонятным причинам игнорируют приглашение, хотя очевидно, что их визит дал бы серьезный толчок этому городу», — приводит издание слова источника во дворце.

Опрошенные жители графства заявили, что разочарованы таким поведением младшего внука королевы. Они отметили, что с нетерпением ждали визита принц с женой и очень расстроены тем, что им оказалось неинтересно посетить свои владения.

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Меган Маркл и принц Гарри уклоняются от королевских обязанностей
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