Принц Гарри простил лучшего друга после долгих лет ссоры

Меган Маркл оказалась не только очень важной, но и довольно противоречивой фигурой в жизни принца Гарри. Когда ему казалось, что он наконец обрел личное счастье и все близкие должны порадоваться за него, многие не стали скрывать своей неприязни к подруге герцога.

В их числе оказался и родной брат Гарри, Уильям. Если Кейт Миддлтон приняла подругу деверя вполне благожелательно, то принц довольно жестко высказался на ее счет, припомнив карьеру актрисы, брак в анамнезе и даже возраст. Герцог Сассекский не отличается покладистым характером и поссорился с братом.

Как сообщает The Sun примерно в этот же период Гарри повздорил и со своим близким другом Томом Инскипом. Они были знакомы с детства, учились в Итоне и проводили много времени вместе. Гарри был поражен, когда Том принял сторону Уильяма и, не задумываясь, объявил, что друга у него больше нет.

Инскипа не было на свадьбе августейшей пары, казалось, они навсегда прекратили отношения. Но не так давно из СМИ Гарри узнал, что мать жены Тома, Эмма Сент-Хеленс, в возрасте всего 66 лет скончалась в больнице после продолжительной борьбы с психическим расстройством.

Принц немедленно почувствовал раскаяние за то, что не поддерживал друга в такое тяжелое время. Он позвонил ему, и они помирились. После этого супруга Тома, Лара, объявила сбор средств на поддержание исследований в области психического здоровья, и фонд Гарри и Меган отправил ей пожертвование.