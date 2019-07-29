Волочкова купила восемь пар кружевных трусов в аэропорту

Балерина Анастасия Волочкова купила сразу восемь пар кружевных трусиков в аэропорту. Звезда вместе с любимым человеком отправилась в отпуск. Она рассказала, что у нее есть фаворитный магазин в аэропорту, где она покупает красивые вещи.

«Любимый магазин, мимо которого я не могу пройти без покупки в любом аэропорту! Ну и в этот раз восемь пар кружевных трусиков мои!» — похвасталась покупкой танцовщица.

Отметим, что Анастасия Волочкова уже на протяжении десяти месяцев встречается с неким мужчиной, которого она отказывается показывать публике. При этом она отметила, что в их отношениях были разные периоды. Сейчас у них царит полная идиллия. Ранее балерина намекала на скорую свадьбу, но точных сроков она пока не обозначила.

Добавим, что Волочкова никогда официально не была замужем. Один из самых ярких романов в ее жизни – с олигархом Сулейманом Керимовым. Пара была вместе на протяжении трех с половиной лет. Как рассказывала Волочкова, бизнесмен звал ее замуж, но ее отпугнуло то обстоятельство, что она была бы одной из жен олигарха. Сама балерина, по собственному признанию, привыкла быть единственной и неповторимой.

Кстати, после расставания Керимов начал мстить балерине. Именно он был главным действующим лицом травли. Тогда в Большом театре неожиданно заявили, что артистка поправилась за месяц на десять килограммов. С ней отказывались выходить на сцену все танцовщики. Единственным человеком, кто тогда ее поддержал, был артист балета Николай Цискаридзе.