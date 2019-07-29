Регина Тодоренко покоряет кухню, пока муж уехал в командировку

Телеведущая пожаловалась, что ей предстоит помыть гору посуды и справиться с другой домашней работой.

Влад Топалов оставил любимую супругу с сыном и поехал в командировку. Пока отец семейства работает, молодая мать занята воспитанием крохи и заботами по дому.

Оказывается, Тодоренко тоже не обходят ежедневные дела: помыть посуду, приготовить еду, навести порядок. О своих буднях телеведущая рассказала в stories, нужно признать, что выглядит известная путешественница очень уставшей, а в голосе можно расслышать плаксивые нотки.

«Девочки, я сегодня осталась одна. Муж уехал, а у меня куча дел. Нужно помыть много грязной посуды, ее образовалась целая гора. Это, конечно, капец! А еще пытаюсь приготовить себе еду, ведь кормящая мама должна правильно, сбалансированно питаться», — сетует на заботы молодая мама.

Пока процесс приготовления идет тяжело, телеведущая доедает детское пюре, которое осталось от кормления сыночка.

Кстати, с задачей хозяйка справилась на отлично, через несколько часов она поделилась результатом работ, на столе страчателла с томатами, бульон и многое другое.

Ранее Влад Топалов и Регина Тодоренко посетили концерт Кристины Агилеры в Москве. Но супруги остались недовольны выступлением иностранной звезды. В итоге, они покинули шоу почти сразу после начала. О своих разочарованиях пара рассказала в stories, пишет сайт OA.